Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю

Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю
На следующей неделе курс доллара продемонстрирует небольшое снижение по отношению к гривне. Ожидается, что он будет приближаться к отметке 27 гривен за доллар.

Об этом рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%. В частности, официальный курс доллара США снизился с 27,38 грн до 27,29 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,39/27,41 до 27,31/27,33 грн (-0,3%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,20/27,42 до 27,18/27,37 (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Аналитик отмечает, что с 25 июня межбанковский рынок остается в так называемом "боковике", и совершает незначительные колебания в диапазоне 27,2-27,5 грн. На данных уровнях курс доллара нашел свое временное равновесие.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн", - добавил Иосуб.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
Полезные свойства календулы и сферы её применения
Полезные свойства календулы и сферы её применения
Украинский вице-премьер помечтал о депортации россиян из Крыма
Украинский вице-премьер помечтал о депортации россиян из Крыма
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Гадание на бобах: как предсказать финансовый успех
Гадание на бобах: как предсказать финансовый успех
По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного шоумена
По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного
Что такое проклятие рода и можно ли его снять
Что такое проклятие рода и можно ли его снять
Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу Монеточку
Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу
Канны-2021: Белла Хадид, Тейлор Хилл и другие звезды на показе фильма "Три этажа"
Канны-2021: Белла Хадид, Тейлор Хилл и другие звезды на показе фильма
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не выявлено ни одного заражения COVID
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не
Парфенов в Киеве ответил Киселеву на вопрос "Чей Крым?"
Парфенов в Киеве ответил Киселеву на вопрос "Чей Крым?"
"Дневнику Бриджит Джонс" уже 20 лет! Вспоминаем главное, цитируем любимое, плачем и смеемся
"Дневнику Бриджит Джонс" уже 20 лет! Вспоминаем главное,

Топ на сегодня

Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в российскую АЭС
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и
Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео
Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков

Еще по теме

Аналитик прогнозирует снижение курса доллара на следующей неделе
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара
Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю
Аналитик дал прогноз курса доллара на следующую неделю