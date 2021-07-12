Что такое проклятие рода и можно ли его снять

Вадим Карасев

Многие слышали о таком понятии, как сглаз или порча. Проклятие рода — это нечто более серьезное и глубокое. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, что это такое и можно ли такое проклятие снять.

Очень полезно быть позитивным человеком. Оптимизм и доброта — залог успеха, причем не только нашего, но и всех наших близких. Даже если проклятие рода появилось из-за чужого вмешательства, добрые поступки помогут выйти из порочного круга проблем.

Что такое проклятие рода

Родовое проклятие — это магическое влияние, от которого страдает вся семья, причем в нескольких поколениях. Родовые проклятия бывают разными. Какие-то относительно безобидны, а от других люди очень сильно страдают. Это может быть венец безбрачия, болезни, неудачи, грусть, апатия, ссоры.

Многим интересно, откуда берутся проклятия рода. Источников негатива может быть несколько — сглаз, магический ритуал, проведенный много лет назад, либо переходящие от поколения к поколению негативные привязки, программы, вирусные мысли. Негативной программой может быть бедность, алкоголизм или какие-то иные вредные привычки. Примерно в половине случаев проклятье рода — это банальная негативная настройка людей. Зачастую проклятье связано с утратой веры в себя.

Проблемы в семье могут быть результатом чужого сглаза или черной магии. Такое бывает крайне редко, потому что это очень мощное энергетическое воздействие, которое не проходит бесследно для того, кто его послал. Если проблемы появились недавно, попробуйте найти подклады. Возможно, недоброжелатель оставил у вас в доме что-то, что высасывает удачу и жизненные силы у вас и всех ваших родственников.

Еще одна причина появления проклятия рода — черная зависть. Она толкает людей на страшные поступки и месть. С энергетической точки зрения черная зависть является очень мощным врагом для счастья. Люди, которые из-за зависти пошли на плохие поступки, могли накликать на себя и на свою семью беду. Это связано с кармическими законами.

Если кто-то из ваших предков совершил что-то очень плохое, за это могут расплачиваться его дети, внуки и правнуки. Обычно за свои кармические долги люди расплачиваются сами, но если человек наделал слишком много ошибок и принес много зла окружающим, его долг может стать общим для всей его семьи.

Как снять родовое проклятие

Молитвы и посещение церкви. Бывает так, что души людей наполняет грех и уныние. Родовые проклятия могут быть испытаниями Божьими, которые посылаются за грехи. Нужно чаще ходить в храм, исповедаться и причащаться, читать молитвы и поститься. Даже если кто-то наслал на вас порчу, лишним это не будет. Господь защитит вас и вашу семью от несчастий и бед.

Начните мыслить позитивно. Оптимистичный настрой всегда помогал и будет помогать тем, на ком висит проклятье. Когда люди перестают постоянно думать о том, что все плохо, беды уходят. Даже если проклятие или сглаз имели место, они просто потеряют силу, ведь уверенность в том, что все хорошо, действует именно так. Для обретения позитивного мышления многие эксперты рекомендуют прибегнуть к аффирмациям и медитациям. Никогда не поздно заглянуть внутрь себя и понять, что заставляет вас переживать по мелочам и пребывать в состоянии стресса.

Старайтесь делать больше добра. Бывает так, что семьи живут по принципу «добро только для своих». Забота о своих близких — это хорошо, но важно не забывать делать что-то хорошее и для окружающих. Так Вселенная будет более благосклонной к вам и вашим близким.