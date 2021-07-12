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Депутат объяснил продление антироссийских санкций попыткой скрыть слабость ЕС

Депутат объяснил продление антироссийских санкций попыткой скрыть слабость ЕС

15:02  Автор: Иван Рощепий



Продление санкций Евросоюза против России, введённых из-за ситуации на Украине, — попытки скрыть слабость. Об этом RT заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

12 июня Евросоюз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России — до 31 января 2022 года. Отмечается, что данное решение было принято на основе оценки выполнения минских договорённостей в ходе саммита ЕС, который прошёл 24-25 июня.

«Это говорит о слабости сегодняшнего Европейского совета, поэтому, наверное, всё громче и громче мы слышим голоса неких политиков, допустим, в Германии, в Италии, во Франции о необходимости налаживать двусторонние отношения с Россией», — прокомментировал решение Чепа.

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При этом депутат назвал странной позицию Брюсселя, «когда практически все хорошо понимают, что невыполнение минских договорённостей — вина за это лежит только на стороне Украины».

«Россия сделала всё, чтобы эти решения могли быть выполнены, и Европа не всё, но многое сделала, и полностью саботирует это Украина», — констатировал депутат.

ЕС ввёл экономические санкции против России 31 июля 2014 года в связи с референдумом в Крыму и ситуацией на востоке Украины. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, и критиковала санкции как политически непродуктивные. В ответ российские власти приняли ряд мер, запрещающих ввоз ряда продовольственных товаров из стран ЕС.


#санкции

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По материалам: pnp.ru

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