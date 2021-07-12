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Деревянное домостроение могут поддержать в рамках развития сельского туризма

Деревянное домостроение могут поддержать в рамках развития сельского туризма

17:24  Автор: Юлия Сапрыгина



Основой новой инфраструктуры для сельского туризма может стать деревянное домостроение, заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

12 июня в Совете Федерации обсудили вопросы, связанные с вступлением в силу закона, который вводит понятие сельский туризм и прописывает для него чёткие правила. Документ начнёт действовать с 2022 года. Однако уже сейчас сельским туризмом занимаются в большинстве регионов России. Гостей принимают около тысячи агротурферм. Кроме того, в сельской местности построено порядка 3500 гостевых домов.

Этой инфраструктуры явно недостаточно, считают участники совещания в Совете Федерации.

«Предлагаю собрать информацию о потребностях в таких домах с тем, чтобы разработать программу поддержки деревянного домостроения в рамках сельского туризма», — сказала Зленко.

Кроме того, организаторы новых агротурферм смогут получить господдержку на развитие бизнеса. Так, на гранты в 10 миллионов рублей будут претендовать те, кто вложит в проекты не менее 25 процентов собственных средств.  

Сейчас сельский туризм занимает порядка двух процентов в структуре туристической отрасли, но предполагается, что после принятия закона его объёмы планируют увеличить в разы.


#туризм #сельское хозяйство


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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