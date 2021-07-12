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Длительная болезнь сотрудника СК РФ может стать основанием для увольнения

Длительная болезнь сотрудника СК РФ может стать основанием для увольнения

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Скорректирован Закон о Следственном комитете Российской Федерации. Изменения вступают в силу с 12 июля 2021 года. Поправки уточняют часть 2 статьи 30 закона о Следственном комитете. Она устанавливает порядок увольнение со службы в СК.

Так, по новым правилам основанием для этого может стать «отсутствия на службе более четырёх месяцев в общей сложности в течение двенадцати месяцев в связи с временной нетрудоспособностью, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определённом заболевании или если для определенной категории граждан законодательством не предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности)».

При этом, за сотрудником Следственного комитета «сохраняется место работы (должность) в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им служебных обязанностей, независимо от продолжительности этого периода», указывается в той же поправке.

Задача Следственного комитета — «обеспечение оперативного и качественного расследования преступлений». Для этого его сотрудники должны исполнять свои функции надлежаще и эффективно, что «невозможно в период продолжительной болезни», отмечают авторы закона.

Сотрудников СК разрешат увольнять из-за длительной болезни


Кроме того, закон совершенствует правовое регулирование вопросов прохождения службы в Следственном комитете. В этих целях создаётся механизм зачисления в распоряжение следственного органа Следственного комитета руководителей главных следственных управлений и следственных управлений по субъектам, следственных отделов и следственных отделений по районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных управлений и следственных отделов (кроме военнослужащих) по окончании пятилетнего срока пребывания в замещаемой должности или в случае досрочного освобождения от должности.

В период нахождения указанных сотрудников в распоряжении следственного органа за ними сохраняются гарантии правовой и социальной защиты и  денежное содержание. При этом им предлагаются вакантные должности, а в случае отказа от них предусматривается увольнение таких сотрудников из Следственного комитета.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#здоровье #бюджетники #работа


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По материалам: pnp.ru

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