Финал Евро-2020: в Лондоне в столкновениях с фанатами пострадали 19 полицейских

Влада Некрасова

В Лондоне во время финала Евро-2020 в результате столкновений с болельщиками пострадали 19 полицейских.Об этом сообщает Reuters.Отмечается, что столкновения произошли между болельщиками, а также между фанами и полицией возле стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Во время столкновений с неуправляемой толпой 19 офицеров получили травмы, заявили в полиции.По информации правоохранителей, в течение дня финала Евро-2020 арестованы 49 человек.В финале Евро-2020, который состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянская сборная в серии послематчевых пенальти обыграла команду Англии - 3:2 (1: 1)Итальянцы не выигрывали этот турнир уже 53 года. Англичане впервые приняли участие в решающем матче чемпионата Европы.