Финал Евро-2020: в Лондоне в столкновениях с фанатами пострадали 19 полицейских
Сегодня, 15:35 Влада Некрасова
В Лондоне во время финала Евро-2020 в результате столкновений с болельщиками пострадали 19 полицейских.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что столкновения произошли между болельщиками, а также между фанами и полицией возле стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Во время столкновений с неуправляемой толпой 19 офицеров получили травмы, заявили в полиции.
По информации правоохранителей, в течение дня финала Евро-2020 арестованы 49 человек.
В финале Евро-2020, который состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянская сборная в серии послематчевых пенальти обыграла команду Англии - 3:2 (1: 1)
Итальянцы не выигрывали этот турнир уже 53 года. Англичане впервые приняли участие в решающем матче чемпионата Европы.
По материалам: gogetnews.info