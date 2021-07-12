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Финал Евро-2020: в Лондоне в столкновениях с фанатами пострадали 19 полицейских

Финал Евро-2020: в Лондоне в столкновениях с фанатами пострадали 19 полицейских
В Лондоне во время финала Евро-2020 в результате столкновений с болельщиками пострадали 19 полицейских.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что столкновения произошли между болельщиками, а также между фанами и полицией возле стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Во время столкновений с неуправляемой толпой 19 офицеров получили травмы, заявили в полиции.

По информации правоохранителей, в течение дня финала Евро-2020 арестованы 49 человек.
В финале Евро-2020, который состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянская сборная в серии послематчевых пенальти обыграла команду Англии - 3:2 (1: 1)

Итальянцы не выигрывали этот турнир уже 53 года. Англичане впервые приняли участие в решающем матче чемпионата Европы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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