Гадание на бобах: как предсказать финансовый успех

Вадим Карасев

Гадание на бобах — один из древнейших способов предсказания судьбы, которым пользуются и по сей день. Правдивое предсказание поможет узнать о том, как можно привлечь финансовый успех и когда в жизнь придут большие деньги.

Узнать свою судьбу можно не только благодаря магическим ритуалам. Существует достоверный способ, который поможет определиться с дальнейшими шагами и найти способ для привлечения финансового благополучия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с достоверным гаданием на бобах. Его начали использовать в 18 веке, и по сей день этот метод считается одним из самых действенных.

Подготовка к гаданию

Гадание проводится на любых бобовых: фасоли, бобах или горохе. Лучше всего брать те бобы, которые выращены самостоятельно, например, приобрести их у близких или попросить у дачников. Если такой возможности нет, используют покупные. Бобы перед применением обязательно очищают, окуривая полынным дымом или помещая в соль на несколько минут.

Для гадания подходят не все дни: лучше всего проводить его вне крупных церковных праздников, не в воскресенье и не во время болезней или недомоганий. Для гадания потребуются:

10 бобов;полотняный мешочек;чистый лист бумаги;тишина.

Перед гаданием стоит надеть просторную одежду из натуральных тканей, снять украшения и расплести волосы — это усилит энергетику и поможет получить более точные ответы.

Проведение гадания на финансовый успех

После того, как подготовка проведена, бобы в мешочке помещают на левую руку и сосредотачиваются на вопросе о том, когда в жизнь придет финансовый успех. После этого бобы трясут и высыпают на лист бумаги, а затем считают, сколько бобов осталось в пределах листа.

0 — в ближайшее время вас будут преследовать финансовые неудачи.

1 — финансовый успех придет в первой половине следующего года.

2 — удача в деньгах будет зависеть от постороннего человека.

3 — обрести финансовый успех получится, если доверять интуиции и никому не рассказывать о своих планах.

4 — сорвать куш получится благодаря внезапному выигрышу в лотерее или получению наследства.

5 — деньги придут в вашу жизнь во второй половине будущего года.

6 — финансовая удача обойдет стороной, если рисковать и поддаваться на авантюры.



7 — денежный успех придет, если развивать свои таланты и использовать их в ведении личного бизнеса.

8 — финансового благополучия не будет без поддержки близких людей.

9 — деньги придут в жизнь благодаря повышению образования.

10 — денежная удача не приходит в жизнь из-за присутствия в ней недоброжелателей.

Гадание на бобах можно провести и иным образом: запустить руку в мешочек и наугад вытащить несколько бобов. В этом случае нужно задавать простой вопрос, чтобы получить ответ: «да» (четное количество горошин) или «нет» (нечетное количество).