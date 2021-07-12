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Где пройти МРТ и как записаться на исследование


МРТ головного мозга — серьезное исследование, по результатам которого доктор не только получает полное представление о заболевании, но и имеет возможность подобрать максимально эффективное лечение.

Магнитно-резонансная томография осуществляется с применением специального медицинского оборудования — томографа. Это дорогое оборудование есть далеко не в каждом медицинском центре. Исследование состояния внутренних органов с его помощью — довольно безопасный метод, основанный на современных разработках.

Когда показано МРТ

Магнитно-резонансная томография — современный метод исследования. Он безопасен и практически не имеет противопоказаний. Между тем, врачи направляют на МРТ далеко не каждого пациента.

Для выполнения исследования должны быть серьезные показания:

  • головные боли, причину которых не удалось установить;
  • резкое беспричинное падение зрения;
  • нарушение координации;
  • получение тяжелых травм головного мозга в результате ДТП, падение с высоты;
  • наблюдение пациента, у которого выявлены доброкачественные образования в головном мозге;
  • подозрение на наличие онкологических опухолей, метастаз.

Если вы ищете, где сделать мрт в Москве адреса медицинских центров представлены на профильных сайтах в сети интернет, либо могут быть указаны в выданном доктором направлении.

Как пройти МРТ

Обратите внимание, выполнение магнитно-резонансной томографии осуществляется не по личной инициативе пациента. Для этого должны быть серьезные показания. Обязательно наличие предполагаемого или точного диагноза. МРТ может проводиться для уточнения заболевания, анализа характера его течения, когда данные о состоянии головного мозга собираются в динамике. Также исследование осуществляется на этапе подготовки к операции.

МРТ головного мозга — вид исследования, во время выполнения которого человек бодрствует. Мозг находится в активном состоянии. Пациент получает расшифровку результатов в течение нескольких минут после проведения томографии.

Выполнение магнитно-резонансной томографии возможно в медицинских центрах, у которых есть лицензия на оказание данных услуг и томографы. Как правило, записаться на исследование, при наличии направления от лечащего врача, возможно без каких-либо сложностей. Для этого достаточно позвонить по указанному на сайте клиники контактному телефону или оставить заявку на обратный звонок.

# Красота и здоровье

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