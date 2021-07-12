Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — главный эксперты области астрологии в России и СНГ. Его прогнозы всегда полный полезной информации. Старайтесь следовать рекомендациями эксперта, чтобы не терять удачу.

Портал Woman’s day поделился мнением астролога о том, как должна пройти неделя для представителей каждого Знака Зодиака. В целом нас ждет довольно благоприятное время, потому что резких перепадов энергетики не ожидается. Старайтесь следовать простым советами, чтобы преуспеть в сфере любви, работы или финансов.

Овен

У Овнов будут все шансы изменить свою судьбу. Конечно, они могут изменить ее к худшему, если ничего не будут делать, но эти люди славятся своей мотивацией и стремлением к чему-то большему, так что все должно быть нормально. Самый благоприятный день недели — понедельник. 12 числа звезды будут в идеально состоянии, поэтому Овны смогут начать неделю без особых проблем. Можно смело заниматься вопросами, связанными с жильем, недвижимостью. Дел на работе может быть очень много, что отрицательно скажется на удачи в любви. Лучше находить время на своих близких.

Телец

Это очень яркое время, в которое ночные светила помогут Тельцам исправить проблемы прошлого. Самыми лучшими и позитивными днями недели станут 13, 14 и 15 июля. С другой стороны, будут и опасные дни — такие как 12 и 18 июля. В понедельник и воскресенье понадобится избавление от вещей, которые приводят к черной полосе. Что касается личной жизни, то Павел Глоба советует ее держать в секрете. Тельцам не стоит распространяться о своих похождениях, особенно если это может кого-нибудь расстроить или разозлить. В работе и бизнесе наступает идеальное время для командировок.

Близнецы

Близнецам стоит почаще обращать внимание на хорошие приметы, предвещающие счастье и удачу. Особенно это касается таких дней как четверг и пятница. В эти дни звезды и планеты будут в полной гармонии и в полной готовности помогать Близнецам с их проблемами и мечтами. В целом неделя с 12 по 18 число будет идеальной для совершения дорогостоящих покупок, а также проведения времени со своими близкими, второй половинкой. Можно смело тратить время и деньги на подарки любимым людям. Для них это будет очень приятным сюрпризом.

Рак

Раки на этой неделе будут на гребне волны, но только в том случае, если начнут проявлять инициативу и обретут мотивацию. Это очень важно в работе и бизнесе, в любви и в других делах. Нужно действовать, пока на то есть возможность. В любви могут начаться некоторые разногласия 16 и 17 июля — в самые неблагоприятные дни недели. Тем, кого это настигнет, стоит воспользоваться советами по восстановлению после ссор. Астролог считает, что в личной жизни Раков может начаться странный период, в который покажется, что подобное уже с ними происходило.

Лев

Львам стоит быть более самостоятельными сейчас. Очень важно остерегаться токсичных людей, научившись распознавать тех, кто лишает нас удачи. Павел Глоба отмечает, что ни в коем случае нельзя рисковать и влезать в авантюры в финансовой и рабочей сферах. Это чревато большими потерями. Одиноким Львам стоит сфокусироваться на работе, не отвлекаясь на романтику и флирт. Всем, кто находится в отношениях, желательно не относиться к ним как к чему-то второстепенному. Важно искать компромиссы и уметь принимать позицию второй половинки.

Дева

К сожалению, неблагоприятных дней у Дев будет не больше, чем опасных. 18 июля — отличный день для любви и нового романа. Полезными будут свидания и знакомства. 13, 14 и 15 числа лучше отказаться от активного общения. В целом неделя будет довольно непредсказуемой. Нужно как можно больше работать и не откладывать решение проблем на потом. Так Девы смогут минимизировать вероятность появления разочарований. Для уверенности в себе им стоит воспользоваться позитивными установками и аффирмациями на успех.

Весы

Весы смогут изменить свою жизнь за эту неделю. Звезды на их стороне, поэтому важно начать следовать законам процветания. На работе возможны некоторые проблемы и новые задачи от руководства. Не стоит думать, что это плохо. Это шанс научиться чему-то, набраться опыта. У Весов легко могут завязаться отношения на этой неделе. Этим людям понравится человек, с которым захочется остаться надолго. Главное — не торопить событий. 16 и 17 июля стоит быть осторожнее за рулем и пристально следить за своим здоровьем. Не нужно рисковать в конце недели.

Скорпион

У Скорпионов будет много дел и забот, новых задач и нерешенных проблем из прошлого. 12 и 18 июля могут стать для них «ленивыми» днями, поэтому в понедельник и воскресенье полезно будет пользоваться советами о том, как избавиться от апатии и лени. Время на этой неделе важно использовать максимально эффективно. Можно отправляться в командировки, заниматься переговорами. Павел Глоба считает, что звезды помогут Скорпионам в поисках второй половинки ив укреплении уже существующих отношений в переводе их на новый уровень.

Стрелец

Эта неделя будет довольно контрастной для Стрельцов — позитивные дни будут сменять опасными и наоборот. 13, 14 и 15 июля лучше не начинать ничего нового дома или на работе. 12, 16 и 17 июля — благоприятные дни для домашних дел и забот, также в эти дни полезно будет посвящать себя любви и поискам отношений, их укреплению. Астролог советует Стрельцам постараться разнообразить досуг и жизнь в целом. Люди данного Знака смогут стать лучшей версией себя. В этом им помогут полезные советы по работе над собой.

Козерог

Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти Козерогов на очень долгое время. В любви и в семье может наступить период небольшой прохлады. Не стоит пугаться этого и показывать, что это их хоть как-то волнует. Акцентируя внимание на негативе, Козероги могут испортить себе настроение. Ну нежно впадать в крайности, особенно на работе. В бизнесе и финансовой сфере тоже наступает опасный период, поэтому Козерогам стоит позаботиться об удаче и защите. В этом им поможет выбор правильного узора на одежде.

Водолей

Самыми сложными днями недели окажутся 12 и 18 июля. В эти дни Водолеям может стать немного грустно, но эксперты считают, что нужно уметь относиться к проблемам с легкостью и продолжать идти по жизни с оптимизмом. Очень важно улыбаться, даже когда нам грустно. На работе стоит пока попридержать коней и перестать продвигать свои идеи. В любви Водолеев с нелегким прошлым ожидает удача — они наконец-таки смогут начать забывать неприятный опыт. Всем, кто сейчас в отношениях, стоит перестать обижать вторую половинку.

Рыбы

Представители данного Знака на этой неделе будут самыми удачливыми людьми в любовной сфере. Особенно сильно будет везти тем, кто пока только находится в поисках. Можно флиртовать, знакомиться, общаться. Для принятия решений в любви полезно будет пользоваться интуицией. В работе придется стремиться к гармонии с коллегами. Всем, кто работает в одиночку, улыбнется успех, потому что тратить время на переговоры не придется. Все, что нужно сейчас Рыбам — крепкое здоровье. Симоронские ритуалы помогут его укрепить.