Гумерова: привитые от коронавируса либо не заболевают, либо болеют в лёгкой форме

Алексей Вольцев

20:10 Автор: Анастасия Яланская

Прошедшие месяцы показывают, что граждане, которые были привиты от коронавируса, либо не заболели, либо переболели в лёгкой форме. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» сказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Я и сама провакцинировалась, и моя дочь, супруг, — сообщила сенатор. — Месяцы показывают, что граждане, которые были привиты, они либо не заболели, либо переболели в лёгкой форме. Мы должны верить врачам, слушать их. Если дело не доходит до реанимации — это уже дорогого стоит».

Гумерова считает, что особенно важно вакцинироваться работникам сферы обслуживания, так как это сфера «высокого риска, которая непосредственно общается с людьми».

Кусайко рассказала, какие болезни могут стать причиной медотвода от вакцинации

«Понятие коллективного иммунитета не из области космоса, чем больше людей будут иметь прививку, тем быстрее мы выберемся из состояния ограничений, — отметила парламентарий. — Согласитесь, что общаться, учиться, развиваться, работать лучше и эффективнее в живом режиме. Пользуюсь случаем, хотела бы обратиться к читателям: обязательно нужно прививаться».

Глава комитета обратила внимание на «нездоровые силы», которые организовывают масштабную антипрививочную кампанию.

«Начинают внушать, что людей закодируют, что у них будут проблемы с детородной функцией, — напомнила она о «мифах». — Агрессивная антикампания имеет место быть, и многие этому поддаются. Но в противовес этому нужны примеры, как прививка помогла избежать летальных случаев».

#вакцинация #здоровье

Ещё материалы: Лилия Гумерова

224