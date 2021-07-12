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Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как замотивировать подростков на чтение

Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как замотивировать подростков на чтение

«Почему наши дети не читают книги?» – этот вопрос задают сегодня практически все родители. Об отсутствии интереса к книгам говорят также учителя, психологи и воспитатели. 

Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 14 июля в 15:00, обсудят, как замотивировать подростков на чтение книг, почему читать книги для них так важно и какие книги могут заинтересовать подрастающее поколение.

Эксперты:
Наталья Эйхвальд, генеральный директор издательства «Пять четвертей»;
Надежда Папудогло, главный редактор журнала «Мел»;
Тамара Михеева, детский писатель;
Анастасия Лобзина, исполнительный директор центра повышения квалификации АНО ДПО «Образование – Русское слово»;
Марина Терехова, кандидат филологических наук, магистрант программы «Проектирование и сопровождение программ в сфере чтения детей и молодежи», Московский городской педагогический университет.

Модераторы программы – Наталья Шадрина, эксперт  Национального союза педагогов, Владимир Шулов, эксперт Обрсоюза.

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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# Общество
По материалам: edu.ru

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