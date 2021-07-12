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"Это все мы": реакция принца Джорджа на финале Евро-2020 стала мемом

"Это все мы": реакция принца Джорджа на финале Евро-2020 стала мемом

Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях является вчерашний финальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Италии обыграла сборную Англии в серии пенальти. В числе 60 тысяч болельщиков, которые наблюдали за напряженной игрой с трибун лондонского стадиона "Уэмбли", были и 39-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям с семилетним сыном Джорджем.


Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем

Джордж с волнением следил за матчем и не сдерживал эмоций. Вчерашняя реакция юного наследника британского престола на гол сборной Англии уже превратилась в мем. Когда на второй минуте матча британский игрок Люк Шоу забил гол в ворота итальянцев, Джордж не смог сдержать своего восторга. От внезапно нахлынувшей радости семилетний мальчик искренне рассмеялся, широко раскинув при этом руки, а потом поспешил крепко обнять свою маму Кейт Миддлтон.


Эмоциональная реакция старшего ребенка герцога и герцогини Кембриджских сразу же стала активно обсуждаться болельщиками в твиттере. Многие постили у себя в аккаунтах видео с тем самым моментом, отмечая, что Джордж был настолько искренним в своей радости, что они готовы пересматривать этот ролик вечно.

"Реакция принца Джорджа на этот стремительный гол точно такая же, как и у нас всех".

"Даже спустя 25 минут я до сих пор не могу забыть реакцию маленького принца Джорджа на гол. Я не фанатка королевской семьи, но это невероятно мило".


"Принц Джордж — настоящий талисман сборной. Его невероятная реакция — это все".


"Реакция принца Джорджа на гол была невероятно искренней".

Некоторые интернет-пользователи отмечали, что после такого юный наследник престола обязательно станет талисманом сборной Англии и поможет ей выиграть в финале. Однако даже столь эмоциональная поддержка малыша не изменила ход игры: после серии пенальти победа в чемпионате Европы по футболу досталась итальянцам. Кстати, о реакции звезд на этот матч мы уже рассказывали в одном из предыдущих материалов.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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