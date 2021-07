Как Адель, Шэрон Стоун, Ксения Собчак и другие болели за сборные Италии и Англии в финале чемпионата Европы по футболу

Вадим Карасев

Вчера в Лондоне состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором встречались сборные Англии и Италии. За игрой следили во всем мире — к экранам телевизоров вчера прильнули миллионы болельщиков.Смотрели матч в прямом эфире и многие знаменитости. Некоторые даже отправились на трибуны стадиона, чтобы поддержать любимую команду. Ну а другие переживали за сборные и слали им лучи поддержки из дома. Как своих фаворитов поддерживали Адель, Рита Ора и другие звезды, смотрите в нашей фото- и видеоподборке.

Адель

Мы так гордимся вами! Вы привезли нашу игру на родину и собрали нас всех вместе.





Адель

Ксения Собчак

Круто находиться в стране, в которой люди сегодня чувствуют себя очень счастливыми! Так круто, что можно почувствовать эту энергию счастья со всех сторон. Подпитываемся и наслаждаемся, viva Italia!

Евгений Чичваркин

And we are waiting. For the miracle. For the miracle to come ("И мы ждем. Ждем чуда. Что придет чудо" — слова из песни Леонарда Коэна Waiting for the Miracle).





Евгений Чичваркин и Татьяна ФокинаПринцесса Евгения

Кубок едет домой.





Сын принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Август

Шэрон Стоун

Bravo Italia!





Рита Ора

Кубок едет домой!





Алексей Ягудин

Ева Герцигова

Великая Италия! Величайший Манчини!

Мирослава Дума

Вперед, Италия!

Сергей Полунин

Италия, ты лучшая! Поздравляю Манчини, Кьеллини, Бонуччи, Кьезу, Инсинье, всю команду и всю страну!

Кьяра Ферраньи

Браво, Италия! Мы чемпионы!





Франческа и Кьяра Ферраньи с дочерью Витторией

Виктория Лопырева

Браво, Италия! Я так рада за Роберто Манчини и его команду! Поздравляю всех моих друзей и всех тех, кто болел за итальянскую сборную.