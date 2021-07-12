Канны-2021: Белла Хадид, Тейлор Хилл и другие звезды на показе фильма "Три этажа"

Вадим Карасев

74-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре — члены жюри только и успевают, что отсматривать конкурсные работы. Среди них и новая лента итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа" (Tre piani).

Мировая премьера драмы состоится только 23 сентября, однако гости смотра — Белла Хадид, Тейлор Хилл, Хофит Голан и другие знаменитости — смогли оценить ее уже сегодня.





Команда фильма "Три этажа"





Нанни Моретти, Альба Рорвахер и Риккардо Скамарчо

Хадид, к слову, этим вечером стала главной звездой красной дорожки. Перед фотографами модель появилась в эффектном платье-футляре Schiaparelli с огромным вырезом — ткань на оголенной груди Беллы заменило массивное колье в виде позолоченных бронхов. Этот образ всего неделю назад креативный директор модного дома Даниел Розберри представил в рамках Недели высокой моды в Париже.

Картина Моретти основана на романе израильского писателя Эшколь Нево "Три истории". В центре истории — три буржуазных семьи, занимающих три этажа в кондоминиуме в Риме. Жильцы окажутся вовлечены в череду событий, которые перевернут их жизни с ног на голову.

Съемки фильма проходили весной 2019 года. Одну из ведущих ролей в проекте исполнил сам Моретти.