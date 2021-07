Канны-2021: Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Наташа Поли на премьере фильма Уэса Андерсона "Французский вестник"

Вадим Карасев

Каждый день 74-го Каннского кинофестиваля радует нас крупными светскими событиями и громкими премьерами, и этот понедельник не исключение. Сегодня вечером состоялась одна из самых ожидаемых премьер — был показан фильм "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (The French Dispatch) в Канны привез Уэс Андерсон. Центральные роли в картине сыграли Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Бенисио дель Торо и другие. Гостями кинопоказа стали не только исполнители главных ролей в картине Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Билл Мюррей, Эдриан Броуди, но и члены жюри фестиваля Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран, а также Оливер Стоун, Мелани Тьерри, Наташа Поли, группа Sparks, леди Виктория Херви, британский певец Джулиан Перета с возлюбленной Кембри Далтон и многие другие.

В центре сюжета новой комедийной драмы Андерсона — будни редакции американского еженедельного журнала, расположенной во Франции (и само издание, и даже город, где происходит действие, вымышленные). Фильм участвует в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.





Тильда Суинтон









Тимоти Шаламе









Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе и Уэс Андерсон





Тимоти Шаламе и Эдриан Броуди





Эдриан Броуди





Тильда Суинтон и Эдриан Броуди





Тимоти Шаламе и Билл Мюррей





Билл Мюррей





Тимоти Шаламе и Уэс Андерсон





Уэс Андерсон





Уэс Андерсон





Наташа Поли

















Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран





Мэгги Джилленхол









Мелани Лоран









Джулиан Перетта и Кембри Далтон













Оливер Стоун с женой Сун-Чжун Юнг





Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе и Уэс Андерсон

В основу сценария юбилейного, десятого фильма Андерсона легла история, написанная им в сотрудничестве с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом. В фильме сплетаются несколько сюжетных линий, одна из которых связана со студенческими волнениями в Париже в 1968 году.





Кэт Грэм





Дилан Пенн





Кира ЧаплинЛеди Виктория ХервиЛена МахфуфХуан Мии





Кимберли Гарнер





Спайк Ли и Тоня Льюис Ли

Сам режиссер называет свою картину "объяснением в любви" журналистам и признает, что черпал вдохновение в истории журнала The New Yorker, постоянным читателем которого он является со школьных лет. Некоторые герои имеют вполне реальных прототипов. Например, образ главного редактора Артура Ховитцера — младшего в исполнении Билла Мюррея писали с сооснователя The New Yorker Гарольда Россе.

Для киноманов фильм, конечно, станет настоящим подарком, ведь Андерсон традиционно собрал на площадке немало любимых публикой актеров — даже в эпизодических ролях у него заняты настоящие звезды, в том числе Сирша Ронан, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо.

В картине также можно будет увидеть Эдриана Броуди, Фрэнсис Макдорманд, Кристофа Вальца и многих других.





Команда фильма "Французский вестник"





Тимоти Шаламе, Уэс Андерсон, Тильда Суинтон, Билл Мюррей с командой фильма "Французский вестник"





Оуэн Уилсон





Тильда Суинтон и Эдриан Броуди