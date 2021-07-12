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Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату – Максут Шадаев

Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату – Максут Шадаев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Из 12,5 миллиона родителей, которые получили рассылку от портала Госуслуг с предзаполненными документами на «школьную» выплату, отправку заявлений подтвердили 3,3 миллиона родителей, воспитывающих 4,6 миллиона детей.

«Механизм, который мы протестировали, показал эффективность и удобство для пользователей. По нашим данным, среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет», – прокомментировал Максут Шадаев.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что деньги получат все семьи с детьми шести лет, даже если эти дети не пойдут в школу в этом году.

Помимо этого, в указе говорится о выплатах школьникам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Средства также могут получить их законные представители.

Обратиться в Пенсионный фонд за назначением выплаты можно до 1 ноября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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