Лунный день сегодня 12 июля 2021 года

Вадим Карасев

Луна постоянно меняет свое настроение и энергетику. Это происходит потому, что Знаки, в которых она пребывает, и ее фазы постоянно сменяют друг друга. Астрологи рассказали, каким будет этот день и как ночное светило будет влиять на нас сегодня.

Начало недели — всегда сложная пора. Пользуйтесь аффирмациями на позитивное настроение и продуктивность, чтобы понедельник был для вас временем побед, а не сомнений и страхов. Луна на нашей стороне в этот день, поэтому все вокруг будет помогать нам добиваться своего.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день. Луна находится в самом начале своего роста и продолжает свое пребывание в знаке Льва. Это довольно яркий и позитивный день. Сила стихии Огня поможет нам преодолеть трудности этого понедельника и с большим успехом закончить старые или начать новые дела.

Магнитные бури 12 июля: магнитосфера Земли будет максимально спокойной в этот день. Магнитных бурь можно не ждать.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

работа;творчество;новые знакомства;приготовление пищи;поиски вдохновения.безделье;страхи;чрезмерные траты.

Если домашние дела вас угнетают или вы считаете их пустой тратой времени, то не занимайтесь ими. Всем, кто любит и желает заниматься этим, сегодня можно делать все, что угодно. Главное — закончить все начатое сегодня, ведь Лев подталкивает нас к накоплению задач. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют дома отдыхать. Можно собирать друзей, приглашать в гости родственников. Полезной будет и работа в родных стенах.

Что надеть в этот понедельник

Полезными будут украшения из золота и платины. Энергетика таких изделий будет гармонировать с вашим биополем и с энергией Луны, что очень важно. Что касается одежды, то сегодня нужно одеваться ярко и привлекательно. Обилие серых и черных тонов может вызвать у окружающих людей недоверие.

Из камней-талисманов астрологи советуют выбирать универсальные, сочетающие в себе несколько стихий, например, малахит, алмаз, белый кварц. Тем, кому не хватает мотивации, подойдут камни стихии Огня: сердолик, цитрин, циркон.

Финансы и работа в 3 лунный день

Это день творческих людей, особенно тех, кто что-то пишет: писателей, журналистов, сценаристов, работников рекламной сферы. Все, кто работает со словом, обретут вдохновение. Такой же удачей обернется день для тех, кто обучается в данный момент чему-то новому. Этот понедельник отлично подходит для сдачи экзаменов, защиты диплома.





Крупные покупки лучше перенести либо совершать только те, что были запланированы заранее. Все, что выходит за рамки бюджета, лучше не покупать, потому что Лев лишает людей рассудительности. Купив что-то одно, вы захотите тратить еще и еще, продолжая до тех пор, пока ваш кошелек не опустеет.

Любовь и отношения 12 июля

Общение с окружающими принесет вам радость. Именно сегодня можно прочувствовать весь позитив от любовных и дружеских взаимоотношений. Находить общий язык с кем-то станет проще, потому что люди будут меньше бояться незнакомцев и станут охотнее открывать свое сердце и душу.

Не забывайте хвалить своих друзей, подчиненных, коллег, родственников. Под воздействием Льва люди станут гораздо больше нуждаться в поощрении и комплиментах. Критики лучше избегать в любом ее виде. День крайне удачен для свиданий и романтики. Главное — быть честными с людьми и не льстить им.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня очень многое будет удаваться легко, поэтому настроение у большинства людей будет хорошим. День можно провести за спокойной работой по дому, если сегодня у вас выходной. Астрологи отмечают, что любые физические нагрузки будут полезны. Организм силен, энергетика стабильна. Люди будут чувствовать себя уверенно, поэтому все будет проходить без сучка, без задоринки.

Это тот самый день, когда очень полезно готовить себе самостоятельно еду. Важно видеть, что вы сами ее делали. Это наполнит ее особой энергией, а вам будет спокойнее. День можно также посвятить отдыху. Полезными будут поездки, смена обстановки, прогулки.