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МЭР предлагает сократить выбросы парниковых газов до 150 млн тонн в год

МЭР предлагает сократить выбросы парниковых газов до 150 млн тонн в год

08:17  Автор: Юлия Тихонова



Минэкономразвития предлагает сократить выбросы парниковых газов до 150 миллионов тонн СО2-эквивалента ежегодно, следует из обновленного проекта плана повышения энергоэффективности российской экономики. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Первоначальную версию проекта ведомство разработало в 2018 году. В частности, им предлагалось ввести целевой показатель по снижению энергоёмкости ВВП за счёт технологического фактора. Согласно документу, к 2025 году должно быть достигнуто снижение энергоёмкости на 12 процентов от уровня 2016 года, к 2030 году — на 23 процента, а к 2035 году — на 30 процентов от показателя 2016 года.

В кабмин внесли проект об экспериментальном регулировании СО2


В новом же варианте речь идет об уменьшении энергоемкости и углеродоемкости экономики. В дорожной карте также появились термины «антропогенное воздействие» и «устойчивое развитие». 

При этом из проекта исключили ряд ключевых показателей, в том числе по снижению энергоемкости ВВП, удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии. Как отметили в МЭР, их пропишут только после утверждения стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, ее сейчас рассматривают в кабмине.

По данным газеты, ключевым показателем авторы документа считают сокращение выбросов парниковых газов в объеме до 150 миллионов тонн СО2-эквивалента каждый год. Для сравнения: в 2019 году Россия сократила выбросы на 21,5 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом.


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Как указано в документе, основные мероприятия плана направлены на модернизацию и внедрение передовых технологий в в производство и распределение электроэнергии и тепла, промышленность, а также сектор зданий и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Они рассчитаны на период с четвертого квартала 2021 года по конец 2023 года.

В начале июля Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предприятия, в результате работы которых в атмосферу попадает большое количество парниковых газов, будут ежегодно отчитываться об объёмах выбросов.


#газ


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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