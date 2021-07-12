Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги

На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги

На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
11 июля в кубинских городах прошли многотысячные акции протеста на фоне ухудшения экономической ситуации в стране в период пандемии и большого числа заболеваний коронавирусом из-за медленной вакцинации населения. Протестующие требовали гражданских свобод и отставки действующего президента Мигеля Диаса-Канеля. Об этом сообщает Reuters.

Это крупнейшие митинги на Кубе за последние 30 лет. Автомобили спецназа с установленными сзади пулеметами оставались на улицах Кубы даже после того, как большинство протестующих в 21:00 разошлись по домам, соблюдая комендантский час, введенный из-за пандемии.

По словам президента Кубы, большинство протестующих оказались под влиянием организованных США кампаний в соцсетсях и действий «наемников» на местах. В своем обращении Диас-Канель обвинил митингующих в попытке подготовить почву для вторжения в страну и призвал коммунистов выйти на улицы, чтобы противостоять «провокациям».
В последний раз такие массовые протесты на Кубе были в 1994 году, но тогда митинги проходили только в Гаване. После этого власти упростили порядок эмиграции, в результате чего страну покинули десятки тысяч кубинцев.

В прошлом году объем экономики Кубы уменьшился на 10,9%, а к июню этого года — еще на 2%. Это привело к развитию кризиса: кубинцы часами стоят в очередях за товарами первой необходимости.

Сейчас на Кубе, где проживает 11,3 миллиона человек, две дозы вакцины получили 1,7 миллиона граждан, а как минимум одну прививку — 3,4 миллиона. Однако появление штамма «дельта» привело к увеличению случаев заболевания.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как замотивировать подростков на чтение
Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более 1200 объектов образования
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство в колледжах и техникумах
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы 11 школьных спортзалов
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату – Максут Шадаев
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату –
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись надевать маску
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
Где пройти МРТ и как записаться на исследование
Где пройти МРТ и как записаться на исследование
Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили
Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили
Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме с мужем Далтоном Гомесом
Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме с
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 июля 2021 года

Топ на сегодня

Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино показало безопасность препарата
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках Украины
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не выявлено ни одного заражения COVID
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не

Еще по теме

Глава Госсовета и правительства Кубы стал президентом
На Кубе выбрали первого президента
На Кубе впервые за 43 года избрали президента
Новый председатель Госсовета Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы