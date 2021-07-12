На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги

Алексей Вольцев

11 июля в кубинских городах прошли многотысячные акции протеста на фоне ухудшения экономической ситуации в стране в период пандемии и большого числа заболеваний коронавирусом из-за медленной вакцинации населения. Протестующие требовали гражданских свобод и отставки действующего президента Мигеля Диаса-Канеля. Об этом сообщает Reuters.Это крупнейшие митинги на Кубе за последние 30 лет. Автомобили спецназа с установленными сзади пулеметами оставались на улицах Кубы даже после того, как большинство протестующих в 21:00 разошлись по домам, соблюдая комендантский час, введенный из-за пандемии.По словам президента Кубы, большинство протестующих оказались под влиянием организованных США кампаний в соцсетсях и действий «наемников» на местах. В своем обращении Диас-Канель обвинил митингующих в попытке подготовить почву для вторжения в страну и призвал коммунистов выйти на улицы, чтобы противостоять «провокациям».В последний раз такие массовые протесты на Кубе были в 1994 году, но тогда митинги проходили только в Гаване. После этого власти упростили порядок эмиграции, в результате чего страну покинули десятки тысяч кубинцев.В прошлом году объем экономики Кубы уменьшился на 10,9%, а к июню этого года — еще на 2%. Это привело к развитию кризиса: кубинцы часами стоят в очередях за товарами первой необходимости.Сейчас на Кубе, где проживает 11,3 миллиона человек, две дозы вакцины получили 1,7 миллиона граждан, а как минимум одну прививку — 3,4 миллиона. Однако появление штамма «дельта» привело к увеличению случаев заболевания.