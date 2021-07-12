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Наставник сборной Украины Шевченко: «Нужно спокойно обдумать своё будущее»

Наставник сборной Украины Шевченко: «Нужно спокойно обдумать своё будущее»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, продолжит ли он работать с желто-синими после чемпионата Европы. Шевченко пока не определился с дальнейшими планами.

«Однажды я хочу поработать на клубном уровне. Я пять лет работаю со сборной Украины, сейчас нужно спокойно обдумать своё будущее», - сказал Шевченко в интервью итальянской прессе.
Напомним, что на Евро сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф континентального турнира и сумела добраться до стадии 1/4 финала.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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