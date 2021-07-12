Наставник сборной Украины Шевченко: «Нужно спокойно обдумать своё будущее»

Лидия Мартынова

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, продолжит ли он работать с желто-синими после чемпионата Европы. Шевченко пока не определился с дальнейшими планами.«Однажды я хочу поработать на клубном уровне. Я пять лет работаю со сборной Украины, сейчас нужно спокойно обдумать своё будущее», - сказал Шевченко в интервью итальянской прессе.Напомним, что на Евро сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф континентального турнира и сумела добраться до стадии 1/4 финала.