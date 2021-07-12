Назван лучший игрок чемпионата Европы

Лидия Мартынова

Лучшим игроком чемпионата Европы-2020 признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.22-летний Доннарумма стал вторым вратарем после Петера Шмейхеля, который был удостоен признания лучшим игроком турнира.На турнире Доннарумма проявил себя надежным вратарем и выиграл для сборной Италии две серии пенальти, пропустив всего четыре гола в семи матчах.Сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы. Кроме того, Италия в шаге одной победы до мирового рекорда по количеству побед подряд – команда Роберто Манчини не проигрывает уже 34 матча, обновив национальный рекорд. Предыдущее достижение установлено в период с 1935 по 1939 годы, когда сборная Италия под руководством легендарного тренера Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.До мирового рекорда остался один матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия – 35 матчей – с 1993 по 1996 год.Лучшим игроком матча признали защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи – он забил гол, благодаря которому итальянцы сравняли счет и забил один из решающих пенальти в серии, принесших победу сборной Италии в финале чемпионата Европы.