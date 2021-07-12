Названа причина медленного роста зарплат в стране

Вадим Карасев

Кадровое агентство UTEAM провело исследование, по результатам которого можно прийти к выводу, что рост зарплат в России не может догнать инфляцию из-за более высоких требований работодателей и соискателей друг к другу.

69% опрошенных агентством компаний пожаловались на дефицит кадров, за первые полгода зарплаты выросли лишь на 4,1% при текущей инфляции в 6,5%. Причиной этому называют завышенные ожидания рекрутеров и кандидатов на вакансию.

Владельцы фирм теперь тщательнее отбирают сотрудников: им нужны люди, способные быстро показать высокие результаты в период пандемии и дисциплинированно работать на удаленке. Россияне, зная о дефиците на рынке труда, стали реже снижать зарплатные ожидания. Подобная тенденция наблюдается во всем мире.

За первые 6 месяцев текущего года больше всего, на 13%, выросли зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе, а в Северо-Западном федеральном округе они остались на прежнем уровне. На 4,7%, до 35 тысяч рублей, поднялась оплата труда сотрудников начального уровня, на 3,7% у специалистов, до 53 тысяч рублей.

Ранее Ruposters писал, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.