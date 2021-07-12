Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа причина медленного роста зарплат в стране

Названа причина медленного роста зарплат в стране

Кадровое агентство UTEAM провело исследование, по результатам которого можно прийти к выводу, что рост зарплат в России не может догнать инфляцию из-за более высоких требований работодателей и соискателей друг к другу. 

69% опрошенных агентством компаний пожаловались на дефицит кадров, за первые полгода зарплаты выросли лишь на 4,1% при текущей инфляции в 6,5%. Причиной этому называют завышенные ожидания рекрутеров и кандидатов на вакансию.

Владельцы фирм теперь тщательнее отбирают сотрудников: им нужны люди, способные быстро показать высокие результаты в период пандемии и дисциплинированно работать на удаленке. Россияне, зная о дефиците на рынке труда, стали реже снижать зарплатные ожидания. Подобная тенденция наблюдается во всем мире.

За первые 6 месяцев текущего года больше всего, на 13%, выросли зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе, а в Северо-Западном федеральном округе они остались на прежнем уровне. На 4,7%, до 35 тысяч рублей, поднялась оплата труда сотрудников начального уровня, на 3,7% у специалистов, до 53 тысяч рублей.

Ранее Ruposters писал, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сотни немок прокатились по Берлину с голой грудью в защиту женщины, которую выгнали из аквапарка за отсутствие лифчика
Сотни немок прокатились по Берлину с голой грудью в защиту женщины,
Правительство России выделило 5 млрд рублей на ремонт педагогических вузов
Правительство России выделило 5 млрд рублей на ремонт педагогических
Названа причина медленного роста зарплат в стране
Названа причина медленного роста зарплат в стране
Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в нашей жизни непостоянно"
Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в
Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как замотивировать подростков на чтение
Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более 1200 объектов образования
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство в колледжах и техникумах
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы 11 школьных спортзалов
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату – Максут Шадаев
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату –
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись надевать маску
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги

Топ на сегодня

Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не выявлено ни одного заражения COVID
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не
"Дневнику Бриджит Джонс" уже 20 лет! Вспоминаем главное, цитируем любимое, плачем и смеемся
"Дневнику Бриджит Джонс" уже 20 лет! Вспоминаем главное,
Канны-2021: Белла Хадид, Тейлор Хилл и другие звезды на показе фильма "Три этажа"
Канны-2021: Белла Хадид, Тейлор Хилл и другие звезды на показе фильма
По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного шоумена
По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного

Еще по теме

В России в первые дни мая подорожал бензин
Росстат: самый высокий уровень безработицы - на Северном Кавказе
Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплат
В НБУ считают, что рост цен в Украине произошел из-за гастарбайтеров