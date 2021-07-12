Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 июля 2021 года

Вадим Карасев

Наступает новая неделя. Понедельник для многих из нас является сложным днем. Нумерологи рассказали, каким будет настроение чисел и чего от них сегодня стоит ожидать.

Энергетика сегодняшнего дня созидательна. Вы можете воспользоваться ею, чтобы изменить свою жизнь, а можете уйти с головой в дела, работу или любовь. Сегодня нет ничего невозможного, а любые ограничения существуют лишь у нас в голове.

Число-покровитель 12 июля 2021 года

Каждый день проходит под управлением определенного числа. Определить, что это за число, поможет простая формула: необходимо сложить все цифры даты, а потом прибавить к полученному значению порядковый номер дня недели. 1+2+0+7+2+0+2+1+1=16. 1+6=7.

Сегодня миром правит Семерка — число со светлой аурой и позитивным настроем. Это значит, что понедельник окажется более легким, чем мы от него ожидаем. Многим из нас удастся найти ключ к пониманию себя, окружающих событий и жизни в целом. Именно поэтому ключ становится сегодня главным символом этого дня. Вы можете открыть перед собой любые двери. Для этого нужно лишь иметь капельку веры в себя и хитрости. Хитрость понадобится в тех случаях, когда достижение целей обычными методами окажется невозможным.





События 12 июля из прошлого

Семерка отлично сочетается со многими событиями 12 июля из прошлого. Давайте обратимся к истории, чтобы на их основании спрогнозировать те события, которые будут происходить в этот день с нами и с миром в целом.

12 июля 1806 года — создание Рейнского союза Наполеоном. Как известно, этот союз был создан под давлением, а посему не являлся настоящим. Все то, что совершается сегодня под давлением, будет непрочным и недолговечным.

12 июля 1920 года — день подписания мирного договора между Литвой и РСФСР. Не бойтесь идти на мировую, просить прощения и заглаживать свою вину. Этот день идеально подходит для решения подобных проблем.

12 июля 1988 года Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. В этот день можно принимать взвешенные решения, даже если их последствия могут кого-то расстроить. Проявляйте смелость и здравомыслие в такие моменты.

Советы нумерологов на этот понедельник

Первый и самый важный совет — прислушивайтесь к интуиции. Семерка обостряет шестое чувство, поэтому принимать сложные решения сегодня будет гораздо проще обычного.

Постарайтесь не откладывать любые инициативы, связанные со сферой семьи, любви и романтики. Не бойтесь проявлять теплоту, любовь, показывать свои чувства тем, кто вам дорог.

Доброта будет превалировать над негативом и злом, но это не значит, что вам на пути будут попадаться только хорошие люди. Не бойтесь разочарований. Если кто-то вас обидит или нарушит данное ранее обещание, перестаньте общаться с этим человеком.

Само собой, и вас самим нужно стремиться к тому, чтобы никто не разочаровался в вас. Если вы что-то обещали, лучше выполнить это.

Старайтесь не фокусировать свое внимание на тех, кто проявляет к вам негатив. Как сказал герой одного фильма, те, кто нас не любит, либо кто глупцы, либо завистники. Ни на тех, ни на других не стоит тратить свое время.

Талисманы удачи на 12 июля

Главный талисман этого для — платиновые украшения. Данный металл помогает обострять шестое чувство и дарит нам уверенность в себе, но не нарушает гармонии и спокойствия.

Руна Лагуз. Это руна уверенности и твердости духа. Ее стоит рисовать на ногах, чтобы не спотыкаться о трудности и не бояться испытаний. Вот как выглядит эта руна:



