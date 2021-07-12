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«Орлёнок» отмечает день рождения

«Орлёнок» отмечает день рождения

Всероссийскому детскому центру «Орлёнок» 12 июля исполняется 61 год. В праздничных мероприятиях по случаю дня рождения примут участие около 3400 ребят со всей России. В этот день проходят торжественные линейки, собрания и встречи, работают интерактивные площадки.

«Вот уже 61 год «Орлёнок» выполняет важную миссию. Здесь детей учат быть активными и неравнодушными к окружающему миру и людям, прививают им стремление приносить пользу своей стране, вести здоровый образ жизни, беспрестанно учиться и расти. Процветание России возможно только благодаря целеустремлённым, отзывчивым, ответственным, здоровым, креативным и образованным молодым людям. Не одно поколение именно таких граждан выросло из орлят, а впереди – я твёрдо в этом убеждён – их ещё больше. Благодаря вдохновению, энергии и неустанному труду нашей большой команды профессионалов «Орлёнок» уверенно держит статус флагмана в сфере детского отдыха и оздоровления. Символично, что день рождения Центр отпразднует в соответствии с одним из главных орлятских девизов: «Каждое дело – творчески, иначе – зачем?». Желаю всем нам всегда сохранять в сердцах живую созидательную энергию и успешно воплощать в жизнь самые смелые свои задумки», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями масштабные общецентровые события заменены внутрилагерными. 

После торжественных линеек ребята отправятся на морские экскурсии по акватории «Орлёнка» к месту стоянки учебного парусного судна «Херсонес». Также состоятся показательные выступления воинов-десантников 7-ой гвардейской десантно-штурмовой (горной) Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 2-й степени дивизии города-героя Новороссийска. Ребята посетят выставку вооружения, стрелкового оружия и парашютно-десантного имущества, послушают концерт ВИА «Синева» и «Штурм». 

Главным праздничным пространством дня стала творческая интерактивная площадка «Арт-проспект «Орлёнок». Ребята посетят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, изобразят пейзажи «Орлёнка» на картинах и примут участие в музыкально-игровом часе «Мы мечты исполняем в «Орлёнке». Запечатлеть радостные моменты школьникам поможет праздничная фотозона «Орлёнок» в сердце».

Также 12 июля проводится акция «Привет из «Орлёнка». Её организатор – «Почта России» – дарит ребятам 5 тысяч фирменных открыток, в том числе с видами всероссийского детского центра. Они смогут подписать и отправить их своим родителям и друзьям по всей стране.

В финале дня орлята посетят творческие встречи с почётными гостями XXV Всероссийского фестиваля визуальных искусств, среди которых: актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Кабо, основательница актёрского агентства NR Media, кастинг-директор Наталья Румянцева, актриса, режиссёр, продюсер премии «На Благо Мира» Ольга Дунаева, журналист, рецензент и эссеист Михаил Визель, актриса театра и кино Татьяна Абрамова, актёр театра и кино, заслуженный артист России Юрий Беляев, актёр театра и кино Михаил Дорожкин, актриса театра и кино, народная артистка России Алёна Яковлева, поэт, прозаик и критик Андрей Щербак-Жуков, художник и продюсер театра и кино, заслуженный деятель искусств России Павел Каплевич. Сотрудники Центра пообщаются с актёром театра и кино, заслуженным артистом России Валерием Ярёменко.

Завершится день рождения «Орлёнка» прощальными огоньками «Вот бы взять нам на память…» с посвящением участников седьмой смены в орлята.

# Общество
По материалам: edu.ru

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