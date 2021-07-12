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Ответственность за преднамеренное банкротство ужесточат

Ответственность за преднамеренное банкротство ужесточат

Тема: Какие законы вступают в силу


03:07  Автор: Юлия Сапрыгина



За преднамеренное банкротство с использованием служебного положения и за неправомерные действия при банкротстве будут наказывать миллионными штрафами и реальными сроками. Соответствующие поправки в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса вступают в силу с 12 июля 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2019 году в арбитражные суды поступило 146 482 заявления о признании должника банкротом. По 80 997 делам — то есть больше, чем в половине случав — приняты решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или о введении реализации имущества.

Число таких исков и положительных решений растет год от года, отмечают авторы закона: «В современных условиях действия лиц, направленные на умышленное доведение организаций до формальных признаков банкротства с последующим отчуждением материальных ценностей в пользу подконтрольных коммерческих структур, представляют реальную угрозу российскому бизнесу и экономике в целом».

Чтобы исправить ситуацию, внесены изменения в статьи 195 (Неправомерные действия при банкротстве) и 196 (Преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса. Так поправками предусмотрены следующие санкции:

- за неправомерные действия при банкротстве, совершенные впервые — штраф от 500 тысяч рублей до двух млн рублей, или лишение свободы на срок до трёх лет;

- за те же действия, совершенные с использованием должностного положения — штраф до двух млн рублей, или лишение свободы на срок до четырёх лет. Это касается и арбитражного управляющего или председателя ликвидационной комиссии;

- за те же действия, совершённые отдельной группой лиц по предварительному сговору — штраф до двух млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

- за те же действия, совершённые с использованием своего служебного положения или контролирующим должника лицом — штраф от трёх до пяти млн рублей, или до 7-и лет лишения свободы со штрафом до пяти млн руб., с лишением права занимать должность на срок до 3-х лет (сейчас — от 200 до 500 т. руб., или лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом до 200 т. руб.).

Число банкротств индивидуальных предпринимателей выросло более чем в два раза


При этом документом предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе и доходах таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#штрафы #деньги #преступность


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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