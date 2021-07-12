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По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного шоумена

По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного шоумена
На внеочередных парламентских выборах в Болгарии в воскресенье, 11 июля, человек, который десятилетие доминировал в политике страны, противостоит партии, возглавляемой популярным телеведущим.

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не смог сформировать правительство после выборов в апреле, последовавших за массовыми протестами в прошлом году из-за обвинений в коррупции и предполагаемых связей Борисова с мафией, сообщает axios.com

Внеочередные выборы в Болгарии были назначены после того, как правящая партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова не смогла заручиться достаточной поддержкой для формирования нового кабинета министров.

В мае Борисов, занимавший пост премьер-министра три срока с 2009 года, был вынужден уйти в отставку и передать власть временному правительству.

С тех пор несколько политических скандалов потрясли семимиллионную страну.
После выборов США наложили санкции на трех болгарских влиятельных лиц за коррупцию, что еще больше ослабило поддержку Борисова.

Это открыло большие возможности для политических новичков, таких как Слави Трифонов, который является известным певцом, телеведущим и политическим деятелем Болгарии.

Предвыборные опросы показывают, что ГЕРБ идет рядом с партией Трифонова "Есть такой народ", которая заняла второе место на апрельских выборах в Болгарии.

Партия "Есть такой народ" теперь имеет 21,8% поддержки против 21,5% у партии Борисова ГЕРБ, согласно опросу компании Alpha Research.

Болгары называют его просто "Слави". Музыкант, продюсер и актер, больше всего известен своей ночной программой "Шоу Слави".

Теперь он использует свой собственный кабельный канал, запущенный в 2019 году, как платформу для критики других политиков и продвижения своей партии.

Он стал крупным политическим игроком в 2016 году, когда возглавил кампанию по проведению референдума по реформированию избирательной системы Болгарии.

Теперь Трифонов собирается стать телезвездой, которая использует свою известность и внешнюю привлекательность в политической борьбе, вслед за бывшим президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывший телохранитель последнего коммунистического лидера Болгарии, он создает образ человека из народа.

Несмотря на то, что Борисов и Трифонов возглавляют две главные партии, оба заявили, что не будут занимать пост премьер-министра, если их партия победит. Оба считаются вероятными кандидатами на пост президента осенью, хотя его роль менее значительна.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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