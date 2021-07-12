Полезные свойства календулы и сферы её применения

Вадим Карасев

Календула — одно из самых полезных растений, существующих в природе. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о его самых важных свойствах, которые могут использоваться в повседневной жизни и в магии.

Календула обладает множеством полезных свойств для энергетики человека, поэтому обязательно ознакомьтесь поближе с этим растением, чтобы использовать его магическую силу и целебные свойства для улучшения самочувствия, проведения обрядов и укрепления биополя.

Основные целебные свойства календулы

Стоит сразу отметить, что найти календулу в природе в России крайне непросто. Если вы хотите запасаться ею самостоятельно, а не покупать у третьих лиц, то вам придется выращивать ее дома. Хорошая новость заключается в том, что календула неприхотлива, очень морозоустойчива и сильна.

Календула может расти в любом месте вашего сада или дома на подоконнике. Высота растения может достигать полуметра, поэтому ему требуется некоторое пространство. Это не только полезное растение, но и красивое. Календулой можно украшать сад. Чтобы растение раньше зацвело, можно делать рассаду в феврале-начале марта.

Собирают календулу примерно через 3-4 недели после появления первых всходов. Целебными свойствами обладают соцветия. Обязательно срывайте цветки, чтобы на их месте росли новые. Цветение будет продолжаться до сильных заморозков. Это поможет вам запастись этим целебным растением впрок. Стоит помнить о том, что высушенные соцветия сохраняют свою силу примерно год.

В цветках календулы содержатся такие вещества, как фитонциды, антиоксиданты, флавоноиды и минералы: калий, магний, железо. Благодаря им календула снимает спазмы, улучшает работу печени и желчной системы. Календулу активно используют при борьбе с гастритом, простудой, кашлем. Цветки этого растения ускоряют заживление ран и ожогов. Свойства календулы очень ценят в косметологии и диетологии.

Из календулы делают отвары, настои, ее добавляют в чай. Применять ее стоит с осторожностью, потому что она может как помочь, так и навредить. Обязательно советуйтесь со специалистом перед тем, как использовать отвары или настои из цветков этого растения.

Использование календулы в магии

Магические свойства календулы не менее важны. С древности девушки использовали календулу для того, чтобы увидеть во сне суженого. Для этого они смешивали цветки календулы с полынью, кипятили их в спирте или вине, добавляли туда немного меда, а затем натирались получившейся смесью перед сном, прося высшие силы ниспослать им видение о том, каким будет будущий муж.

Календула обладает невероятно мощными приворотными и отворотными свойствами. Настой календулы можно заговорить таким образом, чтобы он приносил удачу в любви, помогал в соблазнении понравившегося человека. Для этого нужно сделать спиртовой настой цветков. Положите столовую ложку измельченных цветков растения в стакан и добавьте туда 200 мл спирта, произнеся: «Любовное зелье, готовься. Сердце чужое, мне откройся». На две недели поставьте смесь в темное место.

Затем добавляйте пару капель настоя в чай перед свиданием или запланированным знакомством. Можно также добавлять каплю настоя в напиток тому, кого вы хотите приворожить. При этом важно произнести: «Люби меня сейчас, люби через час. Завтра тоже люби, и чувства не губи».

Если добавить цветки календулы в свадебный букет, такой союз будет жить намного дольше, в семье будет меньше ссор и конфликтов. Также цветки календулы можно заговорить на верность мужа. Нужно попросить его носить с собой пару цветов в сумке или держать их в машине, на рабочем месте. Не говорите, зачем это нужно, скажите просто: «На удачу». Заранее заговорите их на защиту от соперниц, произнеся: «Ты мой, и тебя я не отдам. Не достанется любимый моим врагам».