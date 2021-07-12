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Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись надевать маску

Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись надевать маску

В Варшаве посла Эстонии в Польше не пустили на самолет, летевший в Нур-Султан. Хейти Мяемеес отказывался надевать маску и в итоге пропустил рейс. По другим данным он был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

Как сообщает RMF24.pl, инцидент произошел в воскресенье, незадолго до полуночи. В ситуацию вмешалась охрана аэропорта – она убедила посла покинуть зону ограниченного доступа, а затем вызвала полицию. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, Мяемеес надел маску и спокойно показал им дипломатический паспорт, а затем покинул место происшествия.

Предположительно дипломат должен был полететь в Нур-Султан по рабочим вопросам: он представляет небольшую республику также в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане. Официальных комментариев по инциденту не поступало.

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По материалам: uposters.ru

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