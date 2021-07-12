Правительство России выделило 5 млрд рублей на ремонт педагогических вузов

Влада Некрасова

Пять миллиардов рублей Правительство Российской Федерации выделило на проведение в этом году ремонта, в том числе капитального, зданий 33 педагогических вузов. Средства пойдут также на оснащение учебных заведений новым оборудованием. Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

«Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителя сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде. Сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развить свои таланты», – обратил внимание Михаил Мишустин.

Минпросвещения России сформировало программу «Учитель будущего поколения России», для реализации которой будет проведена полная модернизация педвузов не только с точки зрения улучшения условий, но и усовершенствования программ подготовки, повышения квалификации профессорско-педагогического состава.

В ближайшие два года на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. С таким предложением выступил Президент в своём недавнем Послании Федеральному Собранию.