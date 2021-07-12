Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство в колледжах и техникумах

Влада Некрасова

По поручению Президента с 1 сентября текущего года года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тыс. рублей. Правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения таких выплат утверждены Правительством Российской Федерации (Постановление от 7 июля 2021 г. № 1133), сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Принятое решение коснётся педагогов-кураторов из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Размер финансирования, которое направят регионам на эти цели, будет зависеть от количества учебных групп в каждом субъекте. Из федерального бюджета на ежемесячные выплаты кураторам планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год.

С 1 сентября прошлого года выплату за классное руководство в размере пяти тысяч рублей получают более 810 тыс. школьных учителей.

21 апреля текущего года Президент России Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, предложил поддержать кураторов учебных групп техникумов и колледжей (классных руководителей в системе СПО), включив их в категорию получателей доплат за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.