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Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года

Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года

Православный праздник в честь святых Петра и Павла отмечают ежегодно 12 июля, и верующие искренне молятся, чтобы получить поддержку свыше, обрести счастье и благополучие. Соблюдение церковных традиций поможет изменить жизнь к лучшему.


В честь памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла проводят торжественное богослужение, и в 2021 году каждый верующий сможет посетить храм или церковь, чтобы пообщаться с высшими силами и получить их покровительство. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с правилами, которые важно соблюдать в праздничный день, чтобы не привлекать в жизнь неудачи.

12 июля завершается Петров пост, и в этот день чтят двух святых апостолов, совершивших подвиг веры. Благодаря их земным деяниям православная вера распространилась по миру. Апостолы без устали проповедовали Слово Божие, говоря голосом Господа с пришедшими на молебны. Их чтят за неотступность, несмотря на языческие гонения, честность и преданность Иисусу Христу.

Празднование в честь святых — непреходящая дата, и из года в год верующие отмечают день апостолов 12 июля. В этот день были перенесены мощи первоверховных апостолов, а по историческим источникам именно 12 числа состоялись мученические казни Петра и Павла.

В день праздника верующие молятся святым, посещают торжественные службы, а также возносят молитвы о здравии не только близких, но и всех живущих на Земле. Святым поклоняются для обретения защиты и покровительства, счастья в жизни и безоблачного существования.

Тем, кто по каким-либо причинам не может посетить службу, священнослужители рекомендуют помолиться дома перед своим иконостасом, зажечь свечи и обязательно посвятить время общению с семьей. В день праздника принято оставлять дела и проводить время в размышлениях и молитвах, которые способствуют духовному росту. Церковь не запрещает трудиться, однако если есть возможность отложить дела, то это лучше сделать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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