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Росгвардия получила право оцеплять территории и акватории

Росгвардия получила право оцеплять территории и акватории

Тема: Какие законы вступают в силу


06:07  Автор: Мария Соколова



Военнослужащие Национальной гвардии получили право блокировать территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них. Такой закон вступает в силу 12 июля.

Изменения вносят в статью 13 закона «О войсках национальной гвардии РФ». В нем уже указано, что Росгвардия может оцеплять территории при ликвидации последствий аварий и катастроф, при розыске преступников, при проверке сведений об обнаружении взрывчатых веществ. Также они могут оцеплять жилые помещения и здания, принадлежащие гражданам и организациям, если это необходимо для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

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Теперь сотрудникам Национальной гвардии дали право блокировать территории и акватории охраняемых объектов. Авторы закона, вступающего в силу 12 июля, отмечают, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, например, Крымского моста. Но при этом ранее нацгвардейцы не имели полномочий оцеплять эти территории.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#преступность #безопасность


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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