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Россия отметила несостыковки в заявлениях ОЗХО по Навальному

Россия отметила несостыковки в заявлениях ОЗХО по Навальному

Россия будет добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу того, как эксперты могли быть направлены в Германию в день инцидента с Алексеем Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

По итогам состоявшейся в Гааге очередной сессии исполнительного совета ОЗХО Шульгин указал на "новые факты подлога и нестыковки". В частности, при подготовке проекта доклада ОЗХО о выполнении Конвенции о запрещении химического оружия в 2020 году Техсекретариат сообщил, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа – в день, когда Навального госпитализировали в Омске.

"Что же это получается — в то время как Навальный почувствовал первые признаки недомогания на борту рейса Томск — Москва, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно", — рассказал Шульгин.

По его словам, ранее фигурировали иные даты отправления специалистов в Германию — 4-5 сентября 2020 года.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию.

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По материалам: uposters.ru

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