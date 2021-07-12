Россия проведет 62-ю Международную математическую олимпиаду для школьников

Лидия Мартынова

С 14 по 24 июля состоится 62-я Международная математическая олимпиада (ММО), сообщает Минпросвещения России.

Из-за эпидемиологической ситуации конкурсные состязания пройдут в дистанционном формате. Участие в олимпиаде примут более 600 школьников – представителей 109 стран. По распоряжению Правительства Российской Федерации мировой площадкой состязания вновь станет Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, где в прошлом году уже проходила 61-я Международная математическая олимпиада для старшеклассников. В этом году выполнять задания члены российской сборной также будут на площадке РГПУ имени А.И. Герцена.

Россию представят шесть школьников:

– Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург);

– Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва);

– Матвей Исупов (Лицей № 41, г. Ижевск, Удмуртская Республика);

– Андрей Шевцов (Лицей «Вторая школа», Москва);

– Данил Сибгатуллин (Школа № 1589, Москва);

– Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург).

Руководителем сборной России выступит учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, заместителями – педагоги московского Центра педагогического мастерства Владимир Брагин и Андрей Кушнир.

Процесс подготовки команды занял более года, он начался в июле 2020 года. В течение года были выбраны шесть участников олимпиады из более чем 200 победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по математике.

Церемония открытия 62-й Международной математической олимпиады начнётся 18 июля в 15:00 по московскому времени на официальном канале ММО в YouTube.

Международная математическая олимпиада – ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года. Соревнование включает два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывают разные области математики, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачёте после Китая на 61-й Международной математической олимпиаде для старшеклассников, которая проводилась в Санкт-Петербурге. Состязание прошло в дистанционном формате и объединило более 600 юных математиков из 108 стран.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования, в том числе в области математики.

Традиционно российская сборная, сформированная из победителей всероссийской олимпиады школьников, показывает высокий уровень подготовки и результатов на Международной математической олимпиаде.