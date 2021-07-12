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Россиян будут уведомлять о полагающихся им выплатах через "Госуслуги"

Россиян будут уведомлять о полагающихся им выплатах через "Госуслуги"

Минцифры с 11 июля начнет тестировать механизм автоматических уведомлений с портала "Госуслуги" на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на школьников.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, по предыдущим социальным льготам уже накопился достаточный объем информации. Портал сам заполнит форму заявления, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных для отправки в ПФР.

"Механизм проактивных уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала госуслуг вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом", - уточнил чиновник.

Пособие дадут семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Указ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 июля.

Ранее Ruposters писал, что глава РФ дал поручение реализовать до 1 августа меры по ежемесячным выплатам детям от трех до семи лет.

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По материалам: uposters.ru

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