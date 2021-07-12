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Сакральный смысл Тройки: энергетика числа 3 и его влияние на судьбу и удачу

Сакральный смысл Тройки: энергетика числа 3 и его влияние на судьбу и удачу

Нумерология имеет сходство с астрологией и крепко связана с ней. Каждое из девяти чисел имеет определенное значение, смысл и энергетику. Эксперты поделились с нами информацией о том, что из себя представляет число 3.


Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют почаще обращаться за помощью к нумерологии. С ее помощью можно даже узнать свое истинное призвание в жизни. Эта наука отвечает на огромное количество вопросов, причем с большой точностью. Сегодня мы продолжаем наше знакомство с цифрами. На очереди Тройка.

Энергетика числа 3

Число 3 обладает высокими духовными принципами. Его энергетика невесома, но проникает вглубь нашей души, затрагивая самые дальние ее уголки. Она пробуждает в нас любовь к жизни, стремление к поиску божественного.

Если какой-то определенный отрезок времени проходит под влиянием Тройки, он идеально подходит для медитаций, молитв, всецелого духовного развития. Число 3 дарит удачу, позитив и помогает нас становиться теми, кем мы должны быть на самом деле. Энергетика этого числа изменяет не тело, а душу; не мир вокруг нас, а наше отношение к нему.

Это число с чисто женской энергетикой, но это не значит, что мужчин оно делает слабее. Наоборот, оно помогает нам осознавать свои недостатки и исправлять их. Тройка помогает лучше чувствовать окружающих. Ее задача — помогать страждущим, ищущим смысл жизни, переживающим горе и проблемы. С Тройкой жизнь обретает смысл, а все плохое уходит на второй план.


Влияние Тройки на судьбу и удачу

Тройка не влияет на судьбу людей напрямую. Она формирует новое сознание, развивает личность, а человек уже сам определяет, в каких сферах ему требуется дальнейшее развитие. Это число света, любви и понимания, поэтому люди, которые были рождены под его влиянием, являются отличными друзьями и умеют любить, дружить, улучшать свою жизнь и жизни своих близких.

Если вы часто встречаете число 3 в своей жизни, то это очень хороший знак. Он означает, что вы на верном пути, а высшие силы за вами наблюдают и пытаются помочь вам.

Если в вашем номере телефона, банковской карты или паспорта много Троек, это также хорошее предзнаменование. Оно говорит о том, что вы все делаете правильно, и у вас сейчас правильные цели, синхронизированные с планами Вселенной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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