Сборная Италии обыграла Англию по пенальти и победила на чемпионате Европы по футболу

Вадим Карасев

11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором встретились сборные Италии и Англии. Победу одержала итальянская команда, выиграв у англичан по пенальти со счетом 3:2. Основное время завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти итальянцы оказались сильнее.

Первыми забили гол англичане: уже на второй минуте Люк Шоу отметился мячом. Итальянцам (Леонардо Бонуччи) удалось сравнять счет лишь на 67-й минуте матча. В дополнительное время забить гол никому не удалось, поэтому все решила серия пенальти: в итальянской сборной это сделали Доменико Берарди, Бонуччи и Федерико Бернардески, в английской — Гарри Кейн и Гарри Магуайр.

Для сборной Италии это вторая победа на чемпионате Европы, но с длитеельным перерывом — впервые итальянцы победили в 1968 году.





К этому матчу было приковано повышенное внимание публики. И не только из-за того, что это был финал европейского первенства. Для английской сборной он стал историческим — до заключительной части турнира она прежде никогда не доходила. Впрочем, и то, как англичане туда попали, вызвало не меньший резонанс. Напомним, что в полуфинале английские футболисты сражались с датчанами. В основное время матч закончился со счетом 1:1, но в дополнительное сборная Англия заработала пенальти. После падения полузащитника Рахима Стерлинга в штрафной соперника голландский судья Данни Маккели назначил 11-метровый. И даже после того, как эпизод проверили видеоарбитры на повторе, менять свое решение Маккели не стал.





Рахим Стерлинг

Уже после матча многие высказались с критикой в его адрес и признали назначение пенальти ошибочным, а Стерлинга назвали симулянтом и "ныряльщиком", так как на самом деле датчанин Йоакин Меле против него фол не совершал. Тем не менее скандальный эпизод не омрачил радость английских болельщиков, в том числе и многих знаменитостей, которые громко праздновали историческую победу.





Рахим Стерлинг

Несмотря на то что сборная Италии трижды выходила в финал чемпионата Европы по футболу и один раз даже стала его победителем, букмекеры называли фаворитом англичан.

Этот чемпионат Европы впервые прошел на территории 11 европейских стран. Состояться он должен был в прошлом году (отсюда и название Евро — 2020), однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.





Сборная Италии