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Сейм Литвы может признать гибридной агрессией вал нелегалов из Белоруссии

Сейм Литвы может признать гибридной агрессией вал нелегалов из Белоруссии

Литовский парламент рассмотрит возможность признания ситуации на границе с Белоруссией – "гибридной агрессией" со стороны соседней страны. В Вильнюсе уверены, что официальный Минск намеренно атакует их потоком нелегальных мигрантов.

"Сейм констатирует, что недружественное государство осуществляет гибридную агрессию против Литвы организацией потока лиц из третьих стран, нелегально пересекающих литовскую границу", – цитирует ТАСС проект резолюции Сейма.

В случае, если обстановка не изменится к лучшему, инициаторы обращения планируют проконсультироваться с США и партнерами по НАТО в соответствии с Североатлантическим договором – его пункт предусматривает такую возможность в случае угрозы территориальной целостности, независимости или безопасности.

Резолюцию инициировали главы парламентских комитетов по национальной безопасности, обороне и международным делам. Старосты семи из восьми парламентских фракций заявили о готовности ее поддержать.

Как сообщал Ruposters, ранее Евросоюз начал срочную интервенцию по запросу официального Вильнюса.

Ситуация на границе двух стран обострилась в начале лета 2021 года. Литовская сторона сообщила, что задерживает все больше и больше нелегалов. Пограничники просили объявить режим экстремальной ситуации, а затем объявили о начале строительства забора с колючей проволокой.

Литовские власти обвиняют Минск не только в намеренной переброске мигрантов (эта тема ранее звучала в угрозах Александра Лукашенко), но и в заработке на этом процессе.

"У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов", – рассказала ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте.

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По материалам: uposters.ru

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