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"Смотрим в светлое будущее": Настя Ивлеева улетела отдыхать в Грецию после новой волны слухов о расставании с Элджеем

"Смотрим в светлое будущее": Настя Ивлеева улетела отдыхать в Грецию после новой волны слухов о расставании с Элджеем

30-летняя Настя Ивлеева продолжает подогревать слухи о расставании с 26-летним рэпером Элджеем. Вчера она улетела в отпуск на остров Миконос вовсе не в компании мужа, а со своими многочисленными подругами — Матильдой Шнуровой, блогером Дианой Коркуновой и другими друзьями. До Афин компания добиралась на частном самолете, о чем все участницы путешествия сообщили в своих сторис.



Настя Ивлеева


Сегодня Настя опубликовала в своем инстаграме первые фото из отпуска: на них она вместе с подругой Дианой Коркуновой позирует в бикини на берегу моря. В подписи к снимку Ивлеева будто еще раз намекнула на начало новой главы в своей жизни, в которой теперь нет места Элджею.

Смотрим в светлое будущее,

— подписала кадры Настя.


Настя Ивлеева и Диана Коркунова



Судя по сторис всех участниц компании, в отпуске они не отказывают себе во вкусной еде и наслаждаются всеми прелестями средиземноморской кухни: в меню подруг не только свежайшие салаты, но и паста с морепродуктами, а также различные изделия из теста.



Наряду с этим подруги Ивлеевой убеждены, что калорийная пища вряд ли навредит ее фигуре. Сегодня Матильда сняла Настю в купальнике во время их отдыха на пляже и выразила свой восторг формами телеведущей.

Все, что нужно знать о красивом теле,

— такими словами Шнурова сопроводила ролик в своих сторис.


Настя Ивлеева


Матильда Шнурова

Напомним, что слухи о расставании Насти Ивлеевой и Элджея ходят уже несколько месяцев. Пока пара не дает никаких официальных комментариев по этому поводу, а лишь намекает на разлад в семье. Недавно рэпер выпустил новый трек под названием SODA, в котором рассказал о расставании — проанализировав строки из новой песни, поклонники решили, что речь идет не об абстрактной лирической героине, а именно о Насте.

Бейби, ты секси,Ты на моих чипсах и Pepsi,Но нам стало скучно, Больше неинтересно.Ну и все, на этом закончили.Я больше не твой член,А ты такая миловидная,Что мне ****** (очень) как обидно,

— поет Элджей в новом треке.


Настя Ивлеева и Элджей
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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