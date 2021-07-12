Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве юго-восточных районов Москвы

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем блоге планами по благоустройству нескольких районов на востоке и юго-востоке столицы в рамках программы "Мой район".

В Новокосино будет создано место для прогулок и отдыха возле Салтыковского лесопарка. Появятся мощеные дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, скейт-парк, велодорожки, памп-трек. В парке будут высажены новые деревья и кустарники, облагорожен пруд, который летом пересыхает и превращается в большую лужу. Будет выполнена и просьба жителей о площадке для выгула собак.

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В Новогиреево будет обустроена комфортная пешеходная зона от ж/д платформы "Новогиреево" до одноименной станции метро по 3-му проспекту Новогиреева.



"Несмотря на громкое название "проспект", это маленькая улочка, проезжая часть которой полностью занята линией трамвая. Тротуары – довольно узкие, и часто люди идут к метро прямо по путям. Задача проекта благоустройства – избавить людей от этих неудобств", - отметил Собянин.

Тут расширят тротуары, вымостят их плиткой, пешеходную зону отделят от трамвайных путей живой изгородью,а для отдыха установят садовые качели. Путем озеленения будет заблокирована возможность парковаться на тротуаре, при этом в близлежащих дворах сделают дополнительные парковки, а также детские и спортивные площадки. Трамвайные остановки оборудуют новыми павильонами.

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В Рязанском районе будут реализованы сразу три проекта. Рядом с ж/д станцией "Плющево" на улице Зарайской будет благоустроен одноименный парк. Спортивная инфраструктура парка пополнится воркаут-площадками и велодорожкой, появятся детские площадки, зона тихого отдыха, площадка для выгула собак, новые опоры освещения, кустарники и цветники.

Благоустройство затронет популярный пешеходный маршрут от станции "Плющево" в сторону Рязанского проспекта. Там тоже будет создано качественное общественное пространство с зеленой изгородью, деревьями, новыми светильниками и детской площадкой.

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Еще один проект в этом районе касается пешеходного маршрута от 1-й Новокузьминской улицы до сквера им. Федора Полетаева, которым часто пользуются пассажиры станции метро "Рязанский проспект". Там появятся детские и спортивные площадки, места для игры в настольный теннис.

В Нижегородском районе по просьбе жителей микрорайона Карачарово будет приведен в порядок народный парк на Перовском шоссе. В нем будут отремонтированы дорожки, обустроены спортивная зона с силовыми тренажерами, пикниковые точки, детская площадка. В парке станет больше деревьев, кустарников и цветов. На Нижегородской улице Собянин пообещал благоустроить сквер, где находится памятник "Погибшим воинам 1941-1945".

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В Текстильщиках будет приведен в порядок сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках. Там сделают площадку для стритбола и зону тихого отдыха. В Некрасовке новый облик обретет парк "Некрасовский бульвар", где будут установлены десятки малых архитектурных форм и светильников, высажена сотня деревьев и кустарников, устроены альпийские горки и спортивная площадка.

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"Программа благоустройства-21 является еще одним шагом к тому, чтобы сделать городскую среду в жилых районах более комфортной и привлекательной", - резюмировал Собянин.

Ранее Собянин представил проекты благоустройства районов Западного округа Москвы.