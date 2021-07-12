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Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

После июньского всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве ситуация начинает возвращаться к прежним значениям. Можно говорить о том, что столица преодолела пик, считает мэр Сергей Собянин.

В интервью телеканалу "Россия-1" градоначальник заметил: пройти наивысшие цифры удалось, не отменяя никаких планов и даже не притормаживая городские проекты. Реализовываются стройки, продолжается строительство "подземки", работают программы реновации и благоустройства – возможно, не в тех объемах, которые были в предыдущие годы, но "достаточно масштабно".

Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости.

В то же время число пациентов с тяжелым течением болезни большое: каждый день в больницы поступают около 1700 таких пациентов. Исходя из этого, цифры снижения заболеваемости сами по себе мало о чем говорят, добавил мэр.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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По материалам: uposters.ru

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