Сотни немок прокатились по Берлину с голой грудью в защиту женщины, которую выгнали из аквапарка за отсутствие лифчика

Вадим Карасев

В минувшую субботу в Берлине состоялась протестная акция, в которой приняли участие сотни жительниц города. Женщины прокатились на велосипедах с обнаженной грудью, сообщает Daily Mail.

Поводом для акции стал инцидент в берлинском аквапарке, в ходе которого полиция выгнала загоравшую топлес француженку с детьми. Женщина тогда отказалась принимать солнечные ванны в футболке.



В результате на улицы Берлина вышли сотни женщин, оседлавших велосипеды в полуголом виде.

Участницы протестной акции прокатились по городу с обнаженной грудью и надписями "Свободу сиськам!" и "Мое тело — мое выбор" на коже.

Собравшиеся требовали гендерного равенства. Акцию организовала сеть Hedonist International, на сайте которой говорится, что все соски прекрасны.

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