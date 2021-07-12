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Сотни немок прокатились по Берлину с голой грудью в защиту женщины, которую выгнали из аквапарка за отсутствие лифчика

Сотни немок прокатились по Берлину с голой грудью в защиту женщины, которую выгнали из аквапарка за отсутствие лифчика

В минувшую субботу в Берлине состоялась протестная акция, в которой приняли участие сотни жительниц города. Женщины прокатились на велосипедах с обнаженной грудью, сообщает Daily Mail.

Поводом для акции стал инцидент в берлинском аквапарке, в ходе которого полиция выгнала загоравшую топлес француженку с детьми. Женщина тогда отказалась принимать солнечные ванны в футболке.

В результате на улицы Берлина вышли сотни женщин, оседлавших велосипеды в полуголом виде.

Участницы протестной акции прокатились по городу с обнаженной грудью и надписями "Свободу сиськам!" и "Мое тело — мое выбор" на коже.

Собравшиеся требовали гендерного равенства. Акцию организовала сеть Hedonist International, на сайте которой говорится, что все соски прекрасны.





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По материалам: uposters.ru

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