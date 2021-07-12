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Украинский вице-премьер помечтал о депортации россиян из Крыма

Украинский вице-премьер помечтал о депортации россиян из Крыма

Украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что официальный Киев решил депортировать из Крыма около 500 тысяч россиян – всех, кто поселился на полуострове после 2014 года.

Чиновник обвинил Кремль в целенаправленном завозе населения на полуостров и вытеснении оттуда коренных жителей.

"Если граждане не попали в Крым через [погранпереходы] Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории", – считает он.

По словам Резникова, есть и другие варианты, как поступить с российскими гражданами, но лично он выступает за выдворение – так поступают в "цивилизованном мире". Еще в феврале он утверждал, что украинские власти, "в отличие от наследников сталинского режима не собираются заниматься депортацией" и предложат россиянам в Крыму получить статус иностранных граждан или принять гражданство Украины.

Как сообщал Ruposters, ранее официальный Киев и американские военные на учениях у Крыма отработали подавление сопротивления населения.

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По материалам: uposters.ru

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