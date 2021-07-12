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В Южно-Сахалинске в этому году откроют еще один школьный технопарк «Кванториум»

В Южно-Сахалинске в этому году откроют еще один школьный технопарк «Кванториум»

В Южно-Сахалинске в этом году откроют еще один школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает информационное агентство SakhalinMedia.

В детских технопарках региона планируют обучать не менее 10 тысяч детей.

«В этом году мы планируем за счет федерального проекта «Образование» открыть еще один «Кванториум» на базе школы №31 в Южно-Сахалинске. Дополнительно работаем над привлечением федеральных средств для реализации данных задач. Так, в 2021 году на работу «Кванториумов», IT-кубов, «Точек роста» и ремонт спортивных залов, которые находятся в сельской местности, планируется потратить порядка 128,8 миллиона рублей из федеральной казны», - сообщила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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