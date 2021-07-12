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В Китае оценили перспективы союза c Россией и Северной Кореей

В Китае оценили перспективы союза c Россией и Северной Кореей

10:15  Автор: Иван Антонов, Пекин



Возможное усиление сотрудничества между Китаем, Россией и Северной Кореей будет в корне отличаться от взаимоотношений, которые свойственны создаваемым США альянсам, считают опрошенные изданием Global times эксперты.

В последние дни китайско-российские и китайско-северокорейские отношения отмечали юбилеи, связанные с подписанием основополагающих двусторонних договоров. Прошедшие мероприятия подтвердили, что три страны готовы к продолжению кооперации по урегулированию возникающих в азиатском регионе проблем. Принципиально важным, по мнению китайских политологов, является то, что эта нацеленность не подвержена влиянию США, пытающихся помешать такому сотрудничеству.

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Эксперт Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ян Цзинь считает, что последние контакты между Москвой и Пекином продемонстрировали Западу бесперспективность попыток внести раскол в китайско-российские отношения. Кроме этого, КНР и РФ показали, что вполне могут обойтись без западной помощи в вопросах инновационного развития, в том числе в сфере вооружений.

По мнению профессора Дипломатической академии Ли Хайдуна, сотрудничество Китая, России и КНДР отличает ряд особенностей, не свойственных создаваемым Вашингтоном союзам. Пекин, Москва и Пхеньян исходят из своих национальных интересов, решают общие региональные задачи, и, что самое главное, во взаимодействии с партнёрами полностью равноправны, отметил эксперт.

При этом в «америкацентричных» альянсах все участники подчиняются воле Вашингтона и не в состоянии в полном объёме реализовать свой суверенитет и независимость, подчеркнул Ли Хайдун. Тогда как Китай, Россия и КНДР полностью автономны в своих решениях и могут проводить собственную внешнюю политику, в том числе по выстраиванию отношений с Западом.

Базируясь на таких принципах, трёхсторонние отношения Китай-Россия-Северная Корея становятся важным и эффективным механизмом поддержания региональной и глобальной стабильности, резюмировал эксперт.


#Китай #международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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