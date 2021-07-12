В Москве педагоги из разных стран обсудили, что такое стратегическое мышление

Анастасия Иванова

В столице состоялась онлайн-сессия Клуба педагогов мира «Стратегическое и системное мышление», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Педагоги из разных стран обсудили, какие могут быть алгоритмы стратегического планирования и как его можно использовать в образовательной организации, а также основы системного мышления и систематизации данных.

Основным спикером мероприятия стала Екатерина Нурмухамедова, специалист в области обучения управленческих кадров. В обсуждении приняли участие русскоязычные коллеги из Армении, Египта, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, Австралии и Грузии.

Клуб педагогов мира основан Московским центром качества образования. Это профессиональное сообщество, созданное с целью продвижения русского языка и культуры, обмена опытом в сфере образования и поддержки наших соотечественников за рубежом.