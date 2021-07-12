В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более 1200 объектов образования

Алексей Вольцев

В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют 1210 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, предварительный объем финансирования составляет свыше 990 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Работы будут проведены в 674 школах, 452 детских садах и 84 учреждениях дополнительного образования. В остальных образовательных организациях Новосибирской области запланировано проведение текущих и поддерживающих ремонтов в рамках подготовки к новому учебному году. В числе основных видов работ – замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, фасадов, пищеблоков и обеденных залов, спортивных залов, систем отопления, а также общестроительные работы.

При планировании ремонтных работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020/2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора, Центра по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области и Ростехнадзора.

Также запланированы ремонтные работы в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»: создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России.

Кроме того, ремонтная кампания 2021 года включает обновление специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов, комплексные капитальные ремонты в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в Мошковском, Татарском, Черепановском районах Новосибирской области.