В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»

Алексей Вольцев

В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Центры создаются в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На создание и функционирование центров из областного бюджета выделено около 164 миллиона рублей.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что реализация национального проекта кардинально меняет образовательное пространство региона. К детским технопаркам, уже созданным на базе отдельных школ, добавляются новые центры высокотехнологического образования. Так, в 2020 году на базе 42 сельских школ уже открыты центры с высокотехнологичным оборудованием «Точки роста» для реализации нового содержания общего образования.

«До конца 2022 года на территории региона, в общей сложности, мы должны открыть 252 «Точки роста». Они будут включены в единую региональную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Региональный центр «Альтаир», а также Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования и Новосибирский институт мониторинга и развития образования обеспечивают методическое сопровождение деятельности «Точек роста», выстроив их взаимодействие как со школами с низкими образовательными результатами, так и с региональными ресурсными центрами развития образования в целях объединения ресурсов для повышения качества образования», - сказал Сергей Федорчук.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.