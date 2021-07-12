Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»

В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»

В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»

В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Центры создаются в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На создание и функционирование центров из областного бюджета выделено около 164 миллиона рублей.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что реализация национального проекта кардинально меняет образовательное пространство региона. К детским технопаркам, уже созданным на базе отдельных школ, добавляются новые центры высокотехнологического образования. Так, в 2020 году на базе 42 сельских школ уже открыты центры с высокотехнологичным оборудованием «Точки роста» для реализации нового содержания общего образования. 

«До конца 2022 года на территории региона, в общей сложности, мы должны открыть 252 «Точки роста». Они будут включены в единую региональную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Региональный центр «Альтаир», а также Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования и Новосибирский институт мониторинга и развития образования обеспечивают методическое сопровождение деятельности «Точек роста», выстроив их взаимодействие как со школами с низкими образовательными результатами, так и с региональными ресурсными центрами развития образования в целях объединения ресурсов для повышения качества образования», - сказал Сергей Федорчук.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как замотивировать подростков на чтение
Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более 1200 объектов образования
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство в колледжах и техникумах
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы 11 школьных спортзалов
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату – Максут Шадаев
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату –
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись надевать маску
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
Где пройти МРТ и как записаться на исследование
Где пройти МРТ и как записаться на исследование
Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили
Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили
Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме с мужем Далтоном Гомесом
Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме с
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 июля 2021 года

Топ на сегодня

Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино показало безопасность препарата
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках Украины
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не выявлено ни одного заражения COVID
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не

Еще по теме

В Ульяновской области создадут более 60 центров «Точка роста»
В Ярославской области в 2020 году открылись 42 центра «Точка роста»
В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»