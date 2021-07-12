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В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы 11 школьных спортзалов

В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы 11 школьных спортзалов

В Омской области в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» будут отремонтированы 11 спортзалов в школах, расположенных в сельской местности. В этом году на ремонт выделено почти 19 млн рублей, сообщает Министерство образования Омской области. 

Будет проведен ремонт спортзалов в Орловской школе Марьяновского района, Лесной школе Исилькульского района, Осокинской школе Калачинского района, Екатерининской школе Москаленского района, Ермаковской школе Нововаршавского района, Хорошковской школе им. Г.Ф. Цыбенко  Павлоградского района, Воронцовской школе Полтавского района, Сосновской школе Таврического района, Междуреченской школе Тарского района, Новокошкульской школе Тюкалинского района и Кутузовской школе Шербакульского района.

В прошлом году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Омской области было отремонтировано 9 школьных спортивных залов. В 2022–2023 годах ремонты продолжатся. С 2014 года в регионе были приведены в порядок уже 120 школьных спортивных объектов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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