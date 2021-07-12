В России создадут единую цифровую платформу учёта данных о ЖКХ

Алексей Вольцев

10:35 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Правительство России

Правительство утвердило план по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в числе мероприятий — создание единой цифровой платформу учёта данных о ЖКХ. Распоряжение размещено на сайте кабмина.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству расширить функционал и усовершенствовать работу ГИС ЖКХ. Сейчас с помощью этой системы можно узнать о сроках проведения капитального ремонта в доме, внести показания счётчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья, написать обращение или жалобу.

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План включает в себя восемь мероприятий, пять из которых направлены на создание единой цифровой платформы учета данных о ЖКХ. На ней появятся новые сервисы, также планируется разработать специальное мобильное приложение, которое позволит россиянам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона.

Одобрить концепцию создания такой платформы до августа 2021 года должны Минстрой, Минцифры и ФАС, а также оператору системы. Они также подготовят изменения в закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». В частности, в нем пропишут порядок взаимодействия региональных и муниципальных информационных систем с системой жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили в кабмине, ГИС ЖКХ интегрируют с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.

Ранее сообщалось, что в Московской области стартовал пилотный проект по проведению электронных собраний собственников квартир с помощью портала госуслуг. Для проведения собраний создали специальное приложение — «Госуслуги Дом», которое объединяет данные с ГИС ЖКХ и ЕИАС ЖКХ Московской области. С помощью сервиса также можно создавать чаты собственников с обменом файлами и картинками, проводить опросы, писать жалобы в управляющую компанию, узнавать всю актуальную информацию о своем доме, получать уведомления от управляющей организации.

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